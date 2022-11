© Copyright : AFP

Le prince Moulay Rachid représente le roi Mohammed VI aux travaux de la COP27 qui ont débuté ce lundi 7 novembre 2022 à la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Egypte.

Le Prince Moulay Rachid représente le souverain aux travaux du segment des chefs d'Etat et de gouvernement de la 27e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), qui ont débuté ce lundi 7 novembre 2022 à la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Egypte.

A son arrivée au Centre international de conférences, le Prince Moulay Rachid a été accueilli par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Après avoir posé pour une photo souvenir avec les dirigeants et Chefs d’Etat, le Prince Moulay Rachid a rejoint la salle de la conférence.

Quelque 110 dirigeants et Chefs d’Etat et de gouvernement feront des déclarations nationales sur le traitement des questions liées au changement climatique et les plans de leur pays pour revoir à la hausse leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Sommet offre l’opportunité d'examiner les moyens de mobilisation des ressources financières et des investissements en vue de faire face aux changements climatiques, en réduisant les émissions, de s'adapter à ses conséquences et de renforcer la résilience des pays.

La contribution des pays riches au financement de l’action climatique figure parmi les priorités de la COP 27. Il en est ainsi de la réalisation de la promesse de 100 milliards de dollars, chaque année, provenant du financement de l'adaptation, des pays développés vers les pays à faible revenu.

L’examen des effets du changement climatique en Afrique, la mise en place de visions pour faire face à ces défis à travers la science et le financement figurent également parmi les axes de cette Conférence.