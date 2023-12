Le président du Parlement sud-coréen attendu le 15 janvier au Maroc

Lors de sa visite au Maroc, la première du genre, le haut responsable sud-coréen examinera avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, législatif et économique.

Talbi Alami devrait évoquer avec son interlocuteur la question de l’intégrité territoriale du Maroc et leadership du roi Mohammed VI en matière de partenariat avec les pays de l’Afrique et de préservation de la paix et de la sécurité autour du pourtour méditerranéen, a-t-on indiqué de même source.

En marge de son séjour, le président de l’Assemblée nationale de la république de Corée effectuera une visite aux monuments historiques de Rabat.

L’Assemblée nationale, le parlement de la Corée, est monocamérale. Comptant 300 députés, elle est investie du pouvoir législatif par l’article 40 de la Constitution. Le siège de l’Assemblée nationale se situe sur l’île Yeouido, sur le fleuve Han, au centre de Séoul.