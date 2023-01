© Copyright : Le360

Le président du Conseil des représentants bahreïni, Ahmed Salman Al Musallam, a réitéré la position de son pays appuyant et soutenant la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, ainsi que sa sécurité et sa stabilité.

Lors d'une audience accordée dimanche à Khalid bin Salman Al-Musallam, ambassadeur du Bahreïn au Maroc, le président du Conseil des représentants a mis en avant la profondeur et la solidité des relations fraternelles liant les deux royaumes, relevant la volonté commune de consolider le processus de coopération bilatérale dans sa globalité, notamment dans les domaines parlementaire et économique, et d'ouvrir des perspectives plus larges «au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères», rapporte l'Agence bahreïnie de presse.

Les relations distinguées et les multiples partenariats unissant les deux pays frères se sont renforcés et se sont développés davantage sous la sage conduite des Souverains des deux pays, le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa et son frère le roi Mohammed VI, a affirmé Ahmed Salman Al-Musallam.

Il a par ailleurs salué les efforts du prince héritier Salman Bin Hamad Al Khalifa, président du Conseil des ministres, sur la voie du renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines et secteurs de développement et pour la poursuite de la coopération et de la coordination au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.