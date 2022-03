© Copyright : DR

Le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bila, accompagné d’une importante délégation ministérielle de son gouvernement est attendu ce jeudi 10 mars 2022 à Rabat pour une visite de travail de trois jours au Maroc, la première du genre.

Au cours de cette visite, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et son homologue mauritanien co-présideront demain, vendredi 11 mars 2022, les travaux de la 8e Haute commission mixte de coopération économique, sociale et technique.

En présence des deux chefs de gouvernement, le Maroc et la Mauritanie signeront douze accords de coopératiion couvrant seize secteurs: développement du commerce, investissements, agriculture, éducation, jeunesse et formation, selon des sources gouvernementales.

Mardi dernier, 8 mars 2022, une commission mixte composée d'experts des deux pays s'était réunie, afin de préparer la haute commission mixte prévue ce vendredi entre les gouvernements des deux pays.

Réunie en ce jeudi à Rabat, la réunion des experts a été, explique une source autorisée, une «opportunité pour explorer de nouveaux horizons de coopération entre le Maroc et la Mauritanie et une occasion d’établir de fructueux partenariats dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des deux chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani».

Le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bila, âgé de 57 ans, a été nommé par le président mauritanien à la tête de l’Exécutif en 2020, dans le but de répondre aux attentes des citoyens dans les domaines économiques et sociaux.