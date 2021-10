© Copyright : DR

Le régime militaire d'Alger n'a d'autres préoccupations que de combattre les intérêts du Maroc, à tous les niveaux. Sa priorité actuellement consiste à perturber les préparatifs de la visite au Maroc du chef de l'Etat mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, a estimé un politologue mauritanien.

«J'ai suivi les récentes déclarations de l'ambassadeur algérien à Nouakchott où il a remis une invitation du président algérien à son homologue mauritanien pour une visite à Alger et j'ai déduit qu’ils (le régime algérien) veulent perturber les préparatifs en cours de la visite du président mauritanien au Maroc», a affirmé le politologue mauritanien Cheikhani Ould Cheikh dans une déclaration pour Le360.

Selon ce politologue, le fait que cette invitation algérienne ait été transmise avec une «rapidité excessive» par l'ambassadeur algérien et «non pas par le ministre algérien des Affaires étrangères lui-même, Ramtane Lamamra, n'a d'autre objectif que de vouloir perturber cette visite prévue dans quelques semaines au Maroc.

A travers cette attitude, selon le politologue mauritanien, le régime algérien montre clairement «une hostilité au renforcement de la coopération bilatérale que le Maroc et la Mauritanie ont décidé d'entreprendre, suite aux échanges de visites entre responsables marocains et mauritaniens». Il a aussi estimé que les tentatives algériennes sont «vouées à l’échec».

Lors de la visite à Rabat, le 21 septembre dernier, du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc et la Mauritanie échangent «régulièrement sur un certain nombre de questions bilatérales et régionales, conformément aux souhaits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et du Président mauritanien, Son Excellence Mohamed Ould Ghazaouani».

Le ministre marocain a également fait part de «la forte volonté commune d'activer les mécanismes de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, en favorisant les échanges commerciaux et en encourageant l’investissement».

De son côté, le chef de la diplomatie mauritanienne a loué les relations maroco-mauritaniennes, les qualifiant ainsi de «distinguées, coordonnées et continues».