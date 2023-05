Le parquet incite les magistrats à s’éloigner des groupes d’influence

Le procureur général du roi près la cour de cassation, président du ministère public a présidé, mercredi à Fès, le lancement d’une série de sessions de formation au profit des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des officiers de la police judiciaire.

Près de 200 responsables judiciaires ont participé à cette session de formation rapporte Al Akhabr dans son édition du 29 mai. Laquelle formation vise à informer sur les méthodes de gestion des enquêtes criminelles en assimilant les textes juridiques et règlementaires encadrant les procès-verbaux de la police judiciaire à la lumière de la jurisprudence.

Le procureur général près la cour d’appel de Fès, Abderrahim Zaidi, qui a fait un exposé sur la question de «l’impact du code de déontologie sur la pratique professionnelle» a indiqué que les magistrats doivent «exercer leurs fonctions en toute indépendance, d’accomplir leur mission judiciaire et de prendre les décisions en dehors de toute influence extérieure quelle que soit sa nature». Le procureur général du Roi a appelé ses pairs à s’abstenir de nouer toutes relations ou contacts avec un groupe de pression lorsqu’ils sont en train de statuer sur les dossiers qui leur ont été confiés».

S’adressant aux magistrats du parquet, Zaidi les a incités à évaluer les faits qui leur sont exposés à travers l’application équitable de la loi et conformément aux dispositions de la politique pénale ainsi qu’aux instructions des instances dont ils relèvent.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le procureur général du roi a demandé aux juges de «refuser toute activité pouvant avoir des dimensions politiques ou syndicales et de s’engager à ne pas tolérer aucune activité de ce genre chez les membres de leurs familles.

En matière des relations personnelles, le magistrat doit éviter le plus possible des groupes d’influence afin qu’il ne soit pas influencé lors de la prise des décisions judiciaires. Le magistrat, conclut Abderrahim Zaidi, doit être neutre et impartial en exerçant sa mission sans parti pris, ni préjugé, ni favoritisme à l’égard de quelque partie que ce soit.