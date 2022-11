© Copyright : DR

Le bureau politique du PAM, que dirige Abdellatif Ouahbi, a décidé de suspendre l’adhésion du député Hicham El Mhajri, également président de la commission de l’intérieur de la Chambre des représentants, pour avoir formulé des critiques acerbes à l’encontre de Aziz Akhannouch.

La décision du gel de l’adhésion de Hicham El Mhajri au PAM a été prise, lundi 14 novembre 2022, lors de la réunion hebdomadaire du bureau politique qu’a présidée Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du parti et également ministre de la Justice.

Des sources informées au sein du PAM indiquent que la sanction contre Hicham El Mhajri ne concerne «que ses activités partisanes au sein du parti», c’est-à-dire que ce dernier «conserve toujours ses attributions de député et de chef de la puissante commission de l’intérieur», dans l’attente d’une décision finale que pourrait prendre une commission disciplinaire du parti, selon la même source.

Il faut rappeler que le député en question avait adressé à l’encontre du chef du gouvernement de vives critiques, vendredi dernier, lors de l’adoption du projet de loi de finances 2023, en séance plénière par la Chambre des députés.

Dans un communiqué, le bureau politique du PAM indique que le «député a exprimé des positions contraires aux principes, règlements et orientations du parti en matière d'alliances gouvernementales et n'a pas respecté l'engagement politique et constitutionnel liant son parti à la majorité».