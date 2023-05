Le PAM ferme la porte aux «vieux» de sa jeunesse

Le Parti authenticité et modernité (PAM) serait en voie de mettre un terme au phénomène des «vieux jeunes» qui pollue les organisations de jeunesse. La décision a, en effet, été prise lors de la dernière réunion des membres de la commission préparatoire en vue du prochain Congrès national de l’Organisation de la Jeunesse du PAM.

Il s’agit de fixer l’âge maximum à trente ans pour les jeunes de cette Organisation partisane. La fourchette se situera désormais entre 18 et 30 ans, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 16 mai.

Concernant cet amendement des statuts de l’Organisation de la Jeunesse du PAM, un leader de cette structure partisane a déclaré au quotidien que «la décision de fixer l’âge à 30 ans a été prise après mûre réflexion et une lecture approfondie de l’expérience de la Jeunesse du PAM et des autres jeunesses partisanes». Et d’ajouter que certains membres ne décampent pas.

La même source souligne que «l’objectif des structures pour la jeunesse est de créer des écoles et de préparer les jeunes à la vie politique et à la gestion de la chose locale et nationale».

Par cette initiative, les jeunes du Parti authenticité et modernité se distingueront sur le paysage politique des jeunesses partisanes, où l’âge est généralement de «moins de quarante ans».

L’Organisation de la Jeunesse istiqlalienne avait proposé de réduire l’âge pour passer de 40 à 35 ans, sans pour autant concrétiser cette proposition. L’Organisation de la jeunesse constitutionnelle (OJC), structure parallèle du parti de l’Union constitutionnelle (UC), reste composée de membres âgés de moins de 40 ans. C’est le cas d’ailleurs de la plupart des jeunesses partisanes.

Il faut dire que les «jeunesses des partis politiques» ont été créées dans le but de perpétuer un mouvement, en mettant en place un vivier pour influencer les jeunes générations et recruter et former de nouvelles élites afin d’assurer la relève.