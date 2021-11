Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a été accueilli, ce mercredi 24 novembre 2021, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dans le cadre de sa visite officielle au Maroc, du 23 au 25 novembre 2021, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a été accueilli, ce mercredi 24 novembre 2021, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Maroc et Israël, qui ont enregistré des avancées notables depuis la signature de la Déclaration tripartite (Maroc-Etats-Unis-Israël) en décembre 2020, consacrant la reprise de leurs relations diplomatiques.

A titre de rappel, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense d’Israël, Benny Gantz, a été reçu, ce mercredi 24 novembre 2021 à Rabat, par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale et par le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la zone Sud.

Les moyens de renforcement de la coopération militaire bilatérale dans les domaines d’intérêts communs ont été évoqués lors de ces deux rencontres.

Ces responsables se sont également félicités de la dynamique de coopération entre le Maroc et Israël, porteuse d’intérêts mutuels et augurant une collaboration prometteuse en termes d’échanges d’expertise en particulier dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités de défense et du transfert de technologie.