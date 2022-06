© Copyright : MAP

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient d’être testé positif au Covid-19 ce qui l’a obligé à un isolement à son domicile de Rabat, apprend Le360 auprès de son entourage.

Après avoir ressenti une fatigue et quelques douleurs, le ministre a effectué jeudi 23 juin 2022, un test PCR s’est révélé positif au Covid-19.

Plusieurs ministres du gouvernement de Aziz Akhannouch ont été récemment testés positifs au Covid-19, les derniers en date étant Abdellatif Ouahbi, chef du PAM et ministre de la Justice, et Younes Sekkouri, membre du bureau politique du PAM et ministre de l’Emploi. Ces deux derniers ont repris leurs activités partisanes et ministérielles.