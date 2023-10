Le Maroc prêt à s’engager dans une mobilisation internationale pour mettre fin à la situation tragique à Gaza

Le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, souhaite que ce sommet émette cinq messages principaux à l’adresse de la communauté internationale, a indiqué M. Bourita dans une allocution prononcée à l’occasion du «Sommet de la paix», ajoutant que le premier message est un appel à réduire l’escalade, à cesser l’effusion de sang et les agressions militaires, et à épargner à la région les affres d’un conflit qui risque d’anéantir ce qui reste des chances de la paix et de la stabilité.

Le deuxième message, a poursuivi M. Bourita, porte sur le besoin pressant de protéger les civils et de ne pas les prendre pour cible, conformément aux principes du droit international, du droit international humanitaire et des valeurs humaines communes, tandis que le troisième concerne l’obligation de permettre l’acheminement des aides humanitaires, de façon rapide et fluide, et en quantité suffisante au profit des habitants de la bande de Gaza.

Le quatrième message a trait au rejet de toutes les solutions et idées visant à déplacer ou à déporter les Palestiniens de leur territoire et à mettre en danger la sécurité des pays voisins, a-t-il indiqué.

Le cinquième message, a conclu le ministre, se rapporte à l’impératif de lancer un véritable processus de paix qui mène à la solution à deux États, un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l’État d’Israël.

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi (au centre) et des dirigeants régionaux et occidentaux posant pour une photo de famille lors du Sommet de la paix au Caire, le 21 octobre 2023. (-/AFP)

Les travaux du «Sommet de la paix» ont débuté samedi matin dans la nouvelle capitale administrative dans les environs du Caire. Le Roi est représenté à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ce sommet connaît la participation de 30 pays, de l’Organisation des nations unies et de trois organisations régionales, dans un effort conjoint visant à réduire l’escalade à Gaza, à protéger les civils, à ouvrir des couloirs de sécurité et à permettre l’entrée de l’aide humanitaire.