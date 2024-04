Le Maroc dénonce vigoureusement l’incursion par certains extrémistes et leurs partisans dans l’esplanade de la Mosquée Al-Aqsa

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Royaume du Maroc affirme son rejet de toutes les mesures portant atteinte au statut juridique et historique de la ville d’Al Qods et à ses lieux sacrés, y compris la sainte mosquée Al-Aqsa, et de toutes les restrictions à l’accès des fidèles à son enceinte, mettant l’accent sur la nécessité d’en préserver le cachet civilisationnel et islamique et d’éviter toute forme d’escalade et de provocation.

🔴بلاغ : تعرب المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس، عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين واتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.

Le Royaume du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, souligne que l’instauration d’une paix juste et globale et la consécration de la stabilité durable dans la région demeurent tributaires de l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale et dans le cadre de la solution à deux États.