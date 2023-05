Le Maroc condamne fermement les récentes attaques israéliennes contre la bande de Gaza

La même source indique que le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods, réitère sa position condamnant toute agression ou acte unilatéral pouvant envenimer la situation dans ce territoire et compromettre les efforts visant un retour au calme.

Et d’affirmer que seul le dialogue et les négociations peuvent conduire à une solution globale et durable à la cause palestinienne, sur la base des résolutions internationales et le principe de deux Etats convenu mondialement.