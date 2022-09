© Copyright : DR

Pour renflouer les caisses de l'Etat, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, n’a pas exclu ce jeudi 8 septembre 2022, d’instaurer dans la prochaine loi de finances 2022-2023 une taxe supplémentaire sur les bénéfices, dite impôt sur «les superprofits» réalisés par les grandes entreprises.

«Il est normal que le débat entre le gouvernement et le Parlement autour de la prochaine loi des finances aborde cette proposition de taxer les superprofits, dans la mesure où l’Etat cherche toujours des sources de recettes pour financer des projets», d’investissement et autres, a affirmé jeudi 8 septembre, en réponse à une question posée par Le360, Mustapha Baitas, lors de son point de presse consécutif à la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

«La décision finale sera prise au sein des institutions», a-t-il affirmé en se montrant, comme à l’accoutumé, prudent et évasif face à ce type de questionnement. Il faut signaler d’autre part que, récemment, devant la commission de l’économie et des finances relevant de la Chambre des représentants, le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, a fait part d’une possible taxation des superprofits réalisés par les grandes entreprises publiques et privées.

Des dirigeants des partis d’opposition (MP, USFP, PPS et PJD) ont montré, de leur côté, un vif intérêt pour que les bénéfices des grandes sociétés soient surtaxés au service «du pouvoir d’achat des citoyens».