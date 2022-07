© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le gouvernement marocain a condamné ce jeudi 28 juillet 2022 le rapport tendancieux de Human Rights Watch (HRW) sur le Royaume. Un document truffé de mensonges dont le seul but est de «porter atteinte à l’image du Maroc» à des fins inavouées.

Dans une déclaration officielle, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a vigoureusement dénoncé, au nom de l’exécutif, les allégations mensongères contenues dans un document publié par HRW ce jeudi 28 juillet 2022 sous le titre: «“D’une manière ou d’une autre, ils t’auront”: Manuel des techniques de répression au Maroc».

Mustapha Baitas a vivement critiqué cette organisation qui a utilisé et profané les symboles de l’Etat marocain, le drapeau rouge et vert, à savoir l’expression de la souveraineté marocaine, pour illustrer un document plein de mensonges et d’accusations infondées.

«Le document est une compilation d’allégations mensongères que cette organisation nous a habitués à diffuser. Aujourd’hui, HRW va plus loin en tentant de monter les partenaires du Royaume contre lui», a martelé le porte-parole du gouvernement.

Et d’ajouter que «ce cheminement d’hostilité n’a d’autre objectif que de porter atteinte aux acquis réalisés par notre pays en matière des droits de l’homme».

«Ces tentatives n’affecteront en rien la détermination ferme du Maroc à poursuivre l'édification de l'État de droit et des institutions et la défense des droits et des libertés», a conclu Mustapha Baitas.