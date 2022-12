© Copyright : DR

Le Mondial qatari ne fait pas que faire tomber des équipes de football, éliminées au fur et à mesure que le verdict final de dimanche prochain approche. Il fait aussi tomber des têtes en Algérie, où la jalousie et la haine qui caractérisent le régime local interdisent de faire la moindre mention du Maroc. Le DG de l’EPTV vient d’en faire les frais.

Dimanche 11 décembre 2022, un changement brusque est intervenu à la direction générale de l’Etablissement public de la télévision algérienne (EPTV, nom de la télévision d’Etat). Ainsi, Mohamed Bouslimani, ministre algérien de la Communication, a installé, hier en début de soirée, le journaliste Nadir Boukabes comme nouveau directeur général de l’EPTV (ex-ENTV ou Etablissement national de la télévision), en remplacement de Chabane Lounakel.

Ce dernier a été brutalement limogé par la junte militaire locale, qui lui reproche d’avoir autorisé l’annonce, au journal télévisé de samedi dernier, et en prime time, de la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Une annonce pourtant faite a minima, sans commentaire.

Or, voir le Maroc devenir ainsi la première nation africaine et arabe à se hisser dans le dernier carré d’un Mondial est le pire cauchemar auquel les dirigeants algériens pouvaient s’attendre. Surtout quand ils ont vu le soutien planétaire retentissant, et qui est allé grandissant depuis le premier match des Lions de l’Atlas, qui ont réussi à négocier magistralement les confrontations de leur groupe de la mort, en prenant la tête du classement, avant de continuer, dans les phases à élimination directe, à s’attirer l’admiration du monde entier après avoir fait tomber successivement deux mastodontes du football européen, à savoir l’Espagne du tiki-taka et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Grâce à l’épopée qatarie de son équipe nationale de football, le Maroc est ainsi devenu la Mecque des messages de félicitations de nombreux chefs d’Etat, de présidents et secrétaires généraux d’organisations régionales et continentales, de grandes stars et personnalités mondiales…

Toutes ces victoires, et la sympathie mondiale qu’elles ont attirée pour le Maroc, ont été autant de défaites douloureuses pour le régime algérien, dont la télévision publique, sous les ordres, a continué jusqu’ici à ignorer les réalisations du représentant de l’Afrique et du monde arabe encore en course pour le graal.

Le régime algérien, qui détient pourtant la présidence tournante de la Ligue des Etats arabes et devait donc être le premier pays à féliciter son voisin maghrébin, arabe et africain, est plutôt devenu la risée du monde entier. Et pour cause, personne n’a pu comprendre pourquoi sa télévision d’Etat a annoncé, lors des huitièmes de finale du Mondial, que l’équipe nationale d’Espagne a été éliminée à la surprise générale, sans jamais citer le nom du pays qui l’a terrassée.

Les instructions sont donc claires pour Nadir Boukabes, ancien directeur de l’information à l’EPTV. Ce troisième DG de la télévision publique algérienne nommé par le général Said Chengriha, après Ahmed Bensebane (janvier 2020) et Chabane Lounakel (mai 2021), doit rester fidèle à la ligne du régime algérien vis-à-vis du Maroc. Il peut donc se permettre tous les coups bas et mensonges pour parler négativement du Royaume voisin, et doit zapper le Mondial à l’instar de l’APS (agence de presse officielle), qui n’en parle que quand le corps arbitral désigné pour un match comprend l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal.

C’est que la junte algérienne est aujourd’hui tellement affolée par le parcours sans faute des Lions de l’Atlas au Mondial, qu’elle craint, face à la liesse spontanée des foules algériennes, dont certains éléments mêmes des unités de l’armée, que la rue, voire le Hirak, ne se soulève à nouveau.