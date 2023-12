Le développement des régions au Maroc passe par la décentralisation et la réduction des disparités, selon le Forum parlementaire des régions

Supervisée par Enaam Miyara, président de la Chambre des conseillers, la 5ème session du Forum parlementaire des régions s’est tenue sous le thème: «La région: acteur clé dans le développement intégré et durable». Les rencontres ont vu la participation de plusieurs ministres dont Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, et Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, ainsi que des élus locaux et d’acteurs associatifs et de représentants du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), celui-ci étant représenté par Ahmed Réda Chami.

Ce colloque a également vu la participation de Mbarka Bouaida, présidente de l’Association des régions du Maroc.

À cette occasion, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a estimé dans un message adressé à la conférence et lu par le porte-parole du gouvernement, que le «Maroc a fait de la régionalisation avancée un choix stratégique en attribuant aux espaces territoriaux un statut institutionnel et constitutionnel avancé dans le processus d’élaboration et d’exécution des politiques publiques».

Pour réduire les disparités dans le monde rural, Aziz Akhannouch avait déclaré mardi devant cette même instance que l’État a accordé dernièrement un budget de 50 milliards de dirhams, dont 18 milliards versés par le Fonds de développement agricole comme contribution au développement de ces zones.

Ce forum parlementaire, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, constitue un cadre institutionnel novateur qui s’inscrit dans l’esprit de la Constitution. Le 5ème forum a recommandé, au terme de ses travaux, le transfert de certaines attributions aux régions, la consolidation de la digitalisation ainsi que le renforcement des moyens financiers des collectivités territoriales, dans le but d’accompagner le développement local en matière d’infrastructures, de promotion de l’école et des services de la santé, sachant que 40% de la population marocaine, celle-ci étant estimée à 40 millions d’individus, vit dans le monde rural.