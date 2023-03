Le Conseiller du Roi, André Azoulay appelle à la coexistence et à la paix au Proche-Orient

«Je crois que Sa Majesté Mohammed VI a tracé, répété et précisé la feuille de route, celle du Maroc. Ce chemin vers la paix, nous souhaitons qu’il soit emprunté le plus rapidement possible», a affirmé le Conseiller du Roi lors de cette soirée organisée dans le cadre de la 3ème édition du Leaders Ftour Talks. Cette rencontre a été organisée par MML sur le thème «Dialogue inter-religieux et cohabitation».

«Nous voulons que ce chemin de la paix soit pris par les enfants palestiniens et les enfants israéliens pour que les uns prennent soin des autres, qu’ils prennent soin de la sécurité des autres et pour qu’ensemble ils peuvent vivre les uns avec les autres dans la même dignité, la même justice et la même liberté», a souligné André Azoulay, qui avait à ses côtés, outre son épouse Katia, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

L’assistance, ce soir-là, était également composée d’hommes politiques et de culture, d’ambassadeurs accrédités au Maroc et de représentants de la société civile. Etaient également présents à cette soirée des représentants des trois religions monothéistes ainsi que des partenaires de cette 3ème édition du Leaders Ftour Talks telles la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung d’Allemagne et l’Association marocaine des lauréats de l’Institut supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC).

André Azoulay s’est en outre déclaré fier d’appartenir au Maroc, un pays à l’histoire très grande, riche, diversifiée et dont les ambitions sont portées par SM le Roi, a-t-il dit.

«J’appartiens à un Maroc qui n’a jamais fait mystère de sa diversité. Je suis juif, je suis arabe, je suis berbère, je suis méditerranéen et je suis africain», a insisté le Conseiller royal en soulignant que «notre système de tamaghrabiat (Marocanité) prône l’addition (la paix, ndlr) et non la soustraction» (séparatisme et l’exclusion), a-t-il conclu. En fin, André Azoulay a estimé qu’«Israël a besoin de la Palestine et la Palestine a besoin d’Israël».

Le président de MML, Marouane El Hajjaji El Idrissi, a de son côté mis en exergue l’apport du Maroc et le leadership du Roi en matière de paix et de sécurité en Afrique et au Proche-Orient. «Aujourd’hui, nous sommes réunis pour dire que dans un monde de repli sur soi, le Maroc est un carrefour de civilisations, une terre de cohabitation et de paix», a-t-il souligné.