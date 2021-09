© Copyright : MAP

Le conseil national du PAM a recommandé, au terme de ses travaux tenus ce vendredi soir, 17 septembre 2021 en vidéoconférence, à partir de son siège à Rabat, "la participation du parti dans le prochain gouvernement", que le chef de l'Exécutif désigné, Aziz Akhannouch, est en train de constituer.

"Les intervenants lors de cette session du conseil national ont accepté, à la majorité, l'offre de participation du PAM dans le prochain gouvernement telle que proposée par le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, lors des consultations préliminaires", indique un communiqué du parti du Tracteur.

Le conseil a en outre décidé de confier au secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, "la mission de gérer le reste du processus des consultations autour de la formation du prochain gouvernement, en l'invitant par ailleurs à figurer en personne dans le futur gouvernement" constitué.

Ce point est important dans le communiqué, notent les observateurs, dans la mesure où le conseil national a tenu à effacer les propos prononcés par le passé par Abdellatif Ouahbi. Ce dernier avait dit, en substance, qu'il ne participerait jamais à un gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch.

Le communiqué souligne encore ce qu'il appelle "les dénominateurs communs, les valeurs et les principes communs que le PAM partagent avec le RNI ce qui facilitera, selon la même source, toutes les possibilités de coopération et d'exploitation commune".

Enfin, le conseil national a exprimé son souhait d’une "participation effective et réelle du PAM au sein du prochain gouvernement qui prend en considération la place du parti en tant que force politique et de pensée. Une formation dotée d'un "programme électoral distingué et réel sur lequel le PAM s'est engagé auprès du peuple marocain", a conclu le conseil national, instance décisionnelle du parti du Tracteur.