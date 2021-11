Le Caire: le Maroc élu à la vice-présidence des Associations des procureurs arabes et africains

Moulay El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public.

Le Maroc a été élu hier, dimanche 7 novembre 2021 au Caire, Vice-président de l’Association des procureurs arabes (APAR) et Vice-président pour la région de l'Afrique du Nord de l’Association des procureurs africains (APA), en marge de la 15e conférence et réunion annuelle de l'APA et de la 1ère conférence et réunion annuelle de l'APAR.