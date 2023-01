Le bureau de liaison d’Israël à Rabat célèbre la journée mondiale de l’Holocauste

A cette occasion, Kichka a livré des témoignages sur les affres de l’Holocauste à travers l’histoire de sa famille racontée dans son dernier film «Les secrets de mon père». Ce court métrage est inspiré de son livre Deuxième génération, ce que je n’ai pas dit à mon père, qui met en relief la relation que peut avoir la deuxième génération avec les survivants de l’Holocauste.

Lors de cette cérémonie, la cheffe par intérim du bureau de liaison, Alona Fisher Kamm, et le caricaturiste ont évoqué, outre la tragédie de l’Holocauste, l’aspiration de tout être humain à la paix, à la fraternité et au progrès.

Si Kichka a salué le rétablissement des relations maroco-israéliennes, Fisher Kamm a estimé que 2023 sera une année de la consolidation de la coopération économique et dans d’autres secteurs entre Israël et le Maroc. «Nous préparons divers projets», a-t-elle affirmé, sans donner plus de précision.

Lire aussi : Maroc-Israël: deux ans de relations vus par la cheffe par intérim du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat

La diplomate israélienne a indiqué par ailleurs que son participe avec un stand au salon international de pêche Halieutis, qui démarrera mercredi 1er février à Agadir.

Pour rappel, Michel Kichka a présenté son travail dans le monde entier. Il a reçu en 2011 le titre de Chevalier des arts et des lettres du ministre français de la Culture et en 2017 celui de Chevalier de l’Ordre de Léopold en Belgique.