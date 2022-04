© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a donné ce jeudi 14 avril 2022, à Rabat, le coup d’envoi de la 2e phase de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), en appelant les divers partenaires (secteurs public et privé) à donner «une nouvelle dynamique» aux actions pour «relever les défis des objectifs devant être atteints en 2030».

Ouvrant les travaux de la commission inter-ministérielle chargée de la SNDD, le chef de l’Exécutif a indiqué que les travaux de cette rencontre, qui a été élargie aux représentants du monde socio-économique dont la CGEM et des représentants du secteur bancaire, ont porté notamment sur l’examen du dernier rapport du Haut Commissariat au plan sur les Objectifs de développement durable.

«Il faut maintenant définir les priorités des chantiers et consolider les engagements, car notre pays s’est engagé à réaliser dans les délais les objectifs de la SNDD à l’horizon 2030», a souligné Aziz Akhannouch devant l’assistance qui était composée de plusieurs ministres ainsi que de hauts responsables du ministère de l’Intérieur (Mohamed Dardouri, wali et patron de l’INDH et Khalid Safi, wali directeur général des collectivités locales).

Pour sa part, la ministre de la Transition énergétique et du Développement, Leila Benali, a indiqué à la presse que la réunion d’aujourd’hui a porté sur l’évaluation des résultats de la première phase de la stratégie nationale pour les années 2017-2022.

«Nous avons lancé aujourd’hui, a-t-elle dit, la deuxième phase et nous avons trois mois pour mettre en place la gouvernance qu’il faut pour accompagner cette étape». Les objectifs que le gouvernement définira comme prioritaires seront présentés dans quelques mois, a-t-elle précisé.

Il faut rappeler que la Stratégie nationale de développement durable du Maroc (SNDD) s'appuie sur une vision claire: à l'horizon 2030, réaliser les fondements d'une économie verte et inclusive au Maroc.

Elle s'appuie sur plusieurs piliers, économiques, sociaux, culturels et environnementales, dont le renforcement de la compétitivité durable, la promotion du développement humain et de la cohésion sociale, la promotion d’une société tolérante et créative et la protection de l’environnement via notamment la lutte contre le changement climatique.