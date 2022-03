© Copyright : DR

Kiosque360. Déjà pionnier en matière de transition énergétique en Afrique, le Maroc compte aller plus loin dans son ambition, comme le prouve le Nouveau Modèle de Développement (NMD) qui lui accorde une place de choix. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La transition énergétique est capitale. Le Maroc l’a bien compris et a déjà mis en place, depuis plusieurs années, une stratégie ambitieuse dans ce domaine, devenant ainsi un leader en la matière sur le continent africain. Ainsi, la transition énergétique est l’un des piliers du Nouveau Modèle de Développement (NMD). Son ambition est de faire de l’énergie un levier d’attractivité et de développement, dans la perspective d’enclencher un véritable choc de compétitivité autour de critères de prix et de modes de production bas carbone, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 mars.

Pour accélérer la cadence, le NMD a émis six orientations stratégiques. Parmi elles, la mise en place d’une nouvelle architecture institutionnelle autour d’un régulateur fort et indépendant pour l’ensemble du secteur, accompagnant, dans ce sens, l’augmentation de la production décentralisée et de nouveaux entrants.

Le NMD appelle également à mettre en place une politique tarifaire transparente, dynamique et compétitive, ainsi qu’une régionalisation de la distribution afin de permettre de modifier les incitations des sociétés de distribution en levant progressivement le monopole sur la moyenne tension, explique le journal.

Il est aussi question de pousser vers le développement de la production décentralisée, efficace et intelligente, de compléter les réformes existantes, de renforcer les acteurs régionaux et de restructurer l’ONEE. Le journal affirme que la restructuration et l’établissement d’une autonomie stratégique et financière de l’ONEE sont essentielles pour davantage de transparence sur le coût réel de l’énergie, qui est un préalable nécessaire à la clarification du coût réel pour l’Etat, à la revue de la tarification pour les usagers et à la mise en concurrence entre producteurs sur une base de référence juste et comparable.