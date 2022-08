© Copyright : MAP

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a réitéré l'invitation adressée au roi Mohammed VI par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank Walter Steinmeier, à effectuer une visite d'Etat en Allemagne.

L'Allemagne s'est félicitée des réformes menées par le Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI pour une société et une économie plus ouvertes et plus dynamiques.

Dans une déclaration conjointe adoptée, jeudi 25 août 2022, à l'issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre allemande des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en visite de travail dans le Royaume, l’Allemagne s’est félicitée «des réformes menées par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques, notamment le Nouveau Modèle de développement et la régionalisation avancée».

La ministre allemande a aussi souligné «le potentiel des efforts de Sa Majesté le Roi pour le renforcement de l’intégration du Maghreb sur des bases saines et solides». Dans ce contexte, précise la déclaration conjointe, les deux ministres ont fortement soutenu le principe de la coopération régionale et ont indiqué le rôle important que l'Union du Maghreb arabe pourrait jouer pour la paix, la stabilité et un développement économique et social durable.

La ministre allemande a, par ailleurs, réitéré l'invitation adressée au roi Mohammed VI par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank Walter Steinmeier, à effectuer une visite d'Etat en Allemagne visant à sceller un partenariat renouvelé entre les deux pays, lit-on dans la déclaration conjointe.