L’Algérie s’inquiète du soutien émirati au Maroc, et menace à nouveau de couper le gaz à l’Espagne

Après le report à la dernière minute, en février 2024, de la visite en Algérie de Jose Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, la crise entre les deux pays reprend de plus belle, après un semblant d’accalmie.

Le régime algérien avait en effet tenté de normaliser ses relations, déjà tendues, avec l’Espagne. Mais c’était sans compter sur l’inconstance des dirigeants algériens, qui, comme lors de la crise qui a suivi la reconnaissance par Madrid de la marocanité du Sahara, ont ouvert un autre front, via l’Espagne, avec les Émirats arabes unis (EAU), relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 9 mai.

La junte au pouvoir à Alger menace en effet désormais d’arrêter ses livraisons de gaz à l’Espagne, si la société espagnole Naturgy vient à vendre ses actions à une société émiratie.

Naturgy détient 49% de Medgaz, le principal gazoduc reliant l’Algérie à l’Espagne, de même que des contrats importants avec la Sonatrach, l’entreprise algérienne qui alimente l’Espagne en gaz via ce pipeline.

Selon des sources averties, les menaces du régime algérien ne sont qu’un «coup d’épée dans l’eau», car Alger reste lié à l’Espagne par des contrats d’approvisionnement auront cours jusqu’en 2032, alors même que toute rupture de fourniture en gaz l’expose à devoir verser d’importantes indemnités.

Cette nouvelle tension révèle le piège dans lequel s’empêtre le régime algérien, qui considère comme étant un ennemi tout pays qui ne s’aligne pas sur sa position sur le dossier du Sahara marocain.

C’est ainsi qu’Alger a dernièrement provoqué une crise avec les Émirats Arabes Unis auxquels il avait d’abord manifesté son hostilité, par des allusions, avant de passer à des déclarations, plus ouvertes et plus agressives.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a en effet, dans un nouvel entretien télévisé, émis une série d’accusations à l’encontre des EAU.

Cette nouvelle crise ouverte s’ajoute à bien d’autres, que la junte algérienne avait provoquées avec plusieurs pays, en optant pour l’escalade, dans le but de tenter de leur faire assouplir leurs positions et de les faire faiblir dans leur soutien à la marocanité du Sahara.

Cette politique de la fuite en avant n’a en fait permis que de multiplier les tensions avec plusieurs pays dans le monde.

Dans un rapport élaboré par leurs services de renseignements, les dirigeants algériens reconnaissent même l’échec de cette politique, aussi bien orientaux qu’occidentaux, et ont décidé de rompre avec ce style diplomatique, qualifié «d’ancien».

Ils ont tenté de cette manière de plaire aux puissances occidentales et aux monarchies pétrolières, mais n’ont ainsi obtenu ni nouveaux investissements étrangers, ni des promesses, encore moins des possibilités d’alliances stratégiques.

Cet aveu d’échec vient donc démontrer que la capacité d’influence de la diplomatie algérienne s’amenuise, surtout après qu’Alger a manifestement perdu le soutien de ses alliés traditionnels du bloc de l’Est, dont la Fédération de Russie, qui lui tourne le dos, optant pour des politiques qui s’opposent aux intérêts du palais d’El Mouradia.