Selon l’agence Reuters, l'administration du président Donald Trump a transmis un avis au Congrès, ce vendredi 11 décembre, au sujet de la vente de drones armés et d'armes à guidage de précision au Maroc, pour un montant d’un milliard de dollars.

Le deal comprend quatre drones SeaGuardian MQ-9B fabriqués par la société General Atomics, des munitions à guidage de précision Hellfire, Paveway et JDAM fabriquées par Lockheed Martin, Raytheon et Boeing, souligne l'agence Reuters.

Les quatre drones SeaGuardian MQ-9B fabriqués par General Atomics ont une portée de 6.000 milles marins (11.100 km) et pourraient inspecter d'immenses étendues de mer et de désert. Ils peuvent servir à diverses opérations de surveillance navale et littorale.

Le Congrès est informé des principaux accords internationaux sur les armes et a la possibilité de les examiner avant leur adoption. Aux États-Unis, les membres du Congrès peuvent tenter de bloquer ces ventes en proposant des résolutions de désapprobation, mais des sources ont déclaré que ce n'était pas prévu dans ce cas, ajoute Reuters.