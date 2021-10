© Copyright : DR

Kiosque360. Après la reconnaissance de la souveraineté marocaine au Sahara, l’Administration américaine passe à l’acte et souhaite aujourd’hui promouvoir l’investissement dans le Sud du royaume.

L’Administration américaine entame la concrétisation sur le terrain de sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, avec le lancement d’une plateforme d’investissement numérique, «Laâyoune Connect». Cette dernière entre dans le cadre de la volonté des Etats-Unis de promouvoir l’investissement dans les régions du sud du royaume et la concrétisation du potentiel économique de Laâyoune et Dakhla.

C’est Assabah qui s’intéresse au sujet dans son édition du vendredi 15 octobre. Le quotidien rapporte que cette plateforme est le fruit d’un projet mené par le bureau américain de conception et de conseil international, JE Austin Associates, basé à Washington, avec un bureau de représentation à Rabat. Ce dernier a collaboré avec le Centre régional d’investissement afin de mettre sur pied cet outil qui permettra de promouvoir les potentialités dont regorge la région de Laâyoune, ainsi que de faciliter la concrétisation des opportunités d’affaires, les échanges B2B, les investissements et la coopération économique au niveau local et international.



Assabah explique également que plusieurs secteurs d’activités devraient en profiter, comme celui de la pêche, l’agriculture, les énergies renouvelables ou encore le tourisme et la logistique.



La plateforme permettra, par ailleurs, de mettre en relation des entrepreneurs locaux et des investisseurs étrangers, grâce notamment à un moteur de recherche qui fournit à ceux qui souhaitent investir dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra des informations précises étayées par des chiffres liés à un certain nombre de secteurs d’investissement.



Dans des propos rapportés par Assabah, Taylor Joyner, directeur régional de l'Initiative de partenariat Etats-Unis-Moyen-Orient à l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, explique que «cette plateforme permettra aux investisseurs, aux niveaux national et international, d'obtenir des informations sur les opportunités d'affaires disponibles à Laâyoune». Il a dans le même sens appelé les hommes d'affaires à s'inscrire sur cette plateforme afin de contribuer à promouvoir la croissance, créer de la richesse et offrir des opportunités d'emploi dans la région.