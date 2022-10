© Copyright : Le360

Le gouvernement de la Fédération de Russie vient d’approuver un accord de coopération entre Moscou et Rabat dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

L'ordonnance actant cette décision a été signée, ce mercredi 12 octobre 2022, par le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine.

L’accord a été négocié, côté russe, par la société étatique Rosatom, mandatée par le ministère russe des Affaires étrangères. Il prévoit une coopération entre les deux pays dans au moins 14 domaines, selon l’agence de presse russe Tass.

Dans le détail, la Russie assistera le Maroc dans la création et l'amélioration des infrastructures d'énergie nucléaire, la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que d'usines de dessalement d'eau et d'accélérateurs de particules élémentaires.

Il s’agit également de fournir au Maroc des services dans le domaine du cycle du combustible, du combustible nucléaire usé et radioactif et de la gestion des déchets.

En outre, poursuit la même source, la Russie aidera le Maroc dans l'exploration et le développement des gisements d'uranium et l'étude de la base de ressources minérales du pays, la formation du personnel des centrales nucléaires, ainsi que la formation et le recyclage du personnel de l'organisme public chargé de la réglementation relative à la sûreté nucléaire et radiologique: le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).