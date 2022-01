«La réouverture des frontières est sur la table du gouvernement», annonce Aziz Akhannouch sur 2M et Al Aoula

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a été interviewé à l'occasion des 100 jours d'exercice du gouvernement qu'il dirige, au cours d'une émission spéciale simultanément retransmise sur les deux chaînes nationales, le 19 janvier 2022.

Interviewé lors d'une émission retransmise à la fois sur Al Aoula et 2M, le Chef de l'Exécutif, Aziz Akhannouch, a évoqué la question de la réouverture des frontières, et a précisé que le sujet était «sur la table du gouvernement», qui est, a-t-il précisé, tenu de «respecter les recommandations des Comités scientifique et interministériel».

A l’occasion des 100 premiers jours d'exercice du gouvernement qu'il dirige, le chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch, a été l’invité d’une émission spéciale simultanément diffusée hier, mercredi 19 janvier 2022, sur les deux chaînes nationales, Al Aoula et 2M, au cours de laquelle il a abordé la question de la réouverture des frontières. Pour Aziz Akhannouch, «la fermeture des frontières était une décision pertinente», car elle a été imposée par la propagation d'Omicron, à un «moment où il n’y avait pas assez de données, ni de recul scientifique sur ce variant qui se répandait à une vitesse fulgurante». Le 29 novembre 2021, le Maroc avait décidé de fermer ses frontières aériennes et maritimes en raison de la propagation du variant Omicron. Une mesure prolongée jusqu'au 31 janvier 2022. De nombreux pans de l’économie marocaine, et en particulier le tourisme, ont été sévèrement impactés par cette fermeture. Covid-19 au Maroc: la réouverture des frontières conditionnée à l'atteinte du pic épidémique «Les données actuelles nous ont permis de déduire que ce nouveau variant n’est pas aussi virulent et qu’il est désormais prédominant», a expliqué le chjef du gouvernement, qui a précisé que l'équipe qu'il dirige est tenue de respecter les recommandations des Comités scientifique et interministériel, dont les membres se basent sur des données scientifiques et épidémiologiques pour émettre leurs recommandations. Le chef de l’Exécutif a aussi indiqué que le dossier de la réouverture des frontières se trouvait «sur la table du gouvernement», qui est conscient de l’impact de cette décision sur plusieurs secteurs économiques, dont le tourisme. «J'espère que les frontières seront ouvertes les semaines à venir», a dit Aziz Akhannouch, précisant que cette décision «sera prise à la toute dernière minute, en fonction de la situation épidémiologique nationale».

Par Hajar Kharroubi