La Knesset prend part à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel à Marrakech

Selon des sources israéliennes, une délégation de la Knesset se trouve actuellement à Marrakech pour prendre part à la Conférence interparlementaire sur le dialogue interconfessionnel.

Les mêmes sources affirment que cette délégation est conduite par Danny Danon, député du Likoud (parti au pouvoir) qui a servi auparavant comme ambassadeur d’Israël aux Nations unies. Il est accompagné de trois autres députés, en l’occurrence Elazar Stern, Yifat Sasha-Biton et Dan Illouz.

Des rencontres avec des représentant de pays arabes

Lors de son séjour à Marrakech, la délégation parlementaire israélienne a programmé une série de rencontres avec ses homologues au sein de l’Union parlementaire internationale (UPI) et surtout avec des délégations représentant les pays arabes.

«La religion et la foi sont une importante dimension de notre identité, de nos valeurs et de notre processus de prise de décision pour les individus et les communautés, ce qui crée des connexions entre les pays», a affirmé Danny Danon.

Le chef de la délégation israélienne a exprimé sa fierté d’avoir travaillé, à l’ombre et pendant de longues années en tant qu’ambassadeur de son pays à l’ONU pour faire aboutir les Accords d’Abraham «qui sont en train de changer la face du Moyen-Orient». «Les relations entre Israël et les pays arabes modérés sont naturelles et vont continuer à se développer dans le futur», a ajouté le député israélien.