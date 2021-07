© Copyright : DR

Kiosque 360. C’est un pas important que le Maroc vient de franchir ce 5 juillet 2021 en se préparant à entrer dans le club très fermé des producteurs de vaccins anti-Covid 19. La presse nationale de ce mercredi revient sur cet important événement. Round up.

Les quotidiens Assabah et Al Ahdath Al Maghribia de ce 7 juillet ont quasiment utilisé le même titre en manchette dans leur Une pour annoncer que «Le Maroc entre dans le club des fabricants des vaccins» anti-Covid 19.

Ils reviennent ainsi sur la cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI à Fès, et au cours de laquelle il a été procédé à la signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid 19 et autres vaccins.

Ainsi Selon Assabah, ce projet va permettre au Maroc de se doter de capacités industrielles et biotechnologiques qui lui permettront de produire localement de nombreuses variétés de vaccins qui serviront non seulement à assurer son autosuffisance en la matière, mais également à fournir en vaccins de nombreux marchés, particulièrement ceux du continent africain. «Souveraineté sanitaire» et «fabrication au service de l’Afrique» sont le principal soubassment de ces pas de géant que le Maroc est en train de franchir, explique Assabah.

Pour sa part, le quotidien Al Ahdath va plus loin et estime qu’en mettant sur la table un budget colossal de 5 milliards de dirhams, pour produire mensuellement quelque 5 millions de vaccins, grâce à ses compétences scientifiques, le Maroc se crée ainsi une place parmi les grands de ce monde.

Le quotidien Al Akhbar, lui, met l’accent sur la coopération exemplaire sino-marocaine qui a permis de sceller cett important partenariat. Le journal rapporte en ce sens les propos du PDG du groupe Sinopharm, Liu Jingzhen, qui a précisé que la future production de vaccins au Maroc va permettre non seulement d’assurer la protection sanitaire au Maroc, mais aussi dans plusieurs autres pays à travers le monde.

Assabah ajoute que le ministre de la Santé, Khalid Aït Talib, a précisé que c’est la vision royale qui a ainsi permis, à travers cette convention-phare, de mettre le Maroc à l’abri des différents variants de la Covid-19 qui ne cessent se démultiplier ces derniers à temps. De même, selon lui, le Royaume, avec ce grand pas franchi en matière d’industrialisation pharmaceutique, sera désormais mieux protégé contre toute apparition de nouvelles pandémies