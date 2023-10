La Chambre des représentants appelle à l’arrêt immédiat de la guerre à Gaza

La Chambre des représentants suit avec une profonde inquiétude le graves et douloureux développement de la situation dans les territoires palestiniens occupés et particulièrement ce qui se passe dans la bande de Gaza. Dans un communiqué lu par la première vice-présidente, Khadija Zoumi, la première Chambre a appelé à «l’arrêt immédiat de cette guerre de manière à ouvrir la voie à une action diplomatique et politique dans le cadre d’un processus qui doit être ponctué par l’établissement d’un État palestinien indépendant avec des institutions et des frontières reconnues mondialement avec Al Qods comme capitale», rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Le parlement qui a entamé, lundi dernier, sa première séance des questions orales a indiqué, dans ce communiqué, que les civils innocents paient le prix des opérations militaires sans précèdent et d’une violence aggravée par un blocus total qui prive plus de deux millions de Palestiniens du droit aux soins médicaux, de nourriture, d’eau et d’électricité.

La Chambre des représentants renouvelle «son appréciation pour les contacts entrepris par la diplomatie marocaine en application des hautes instructions royales pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et son environnement ainsi qu’aux souffrances des civils en levant le blocus imposé à la bande de Gaza et en arrêtant le déplacement forcé des civils».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que la Chambre des représentants a exprimé, par ailleurs, sa fierté pour les positions historiques, sages et clairvoyantes, du Royaume du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI, le président du comité d’Al-Qods pour le soutien au peuple palestinien dans son combat pour ses droits légitimes garantis par les conventions et les décisions internationales. Le communiqué a invoqué les efforts historiques du royaume et ses initiatives pour établir une paix, juste et durable, au Moyen Orient avec l’instauration de l’État palestinien ayant comme capital, Al Qods.

La vice-présidente de la Chambre des représentants a rappelé que le «Royaume dont le souverain préside le comité Al-Qods a mis en garde, à maintes reprises, contre la grave détérioration de la situation dans la bande de Gaza. Il a alerté contre l’absence des perspectives politiques et diplomatiques de la cause palestinienne, la poursuite des violations des droits humains ainsi que les mesures unilatérales et les actions de colonisation».