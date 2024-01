Justice: Ouahbi introduit un système de pointage biométrique pour contrôler les horaires des magistrats et autres fonctionnaires du ministère

Dès la reprise de travail ce mardi 2 janviers 2024, après la trêve du nouvel an, les magistrats et les fonctionnaires du ministère de la justice ne seront plus soumis au système de contrôle des horaires de travail en utilisant les badges. Le ministre de la justice Abdellatif Ouahbi a en effet réactivé une circulaire datant de 2021 relative au respect des horaires tout en instaurant un système de pointage biométrique basé sur les empreintes digitales, rapporte Assabah du mardi 2 janvier.

Dans cette circulaire, Ouahbi a demandé au secrétaire général du ministère, à l’inspectrice générale et aux directeurs centraux de notifier à tous les magistrats et les fonctionnaires la nécessité de respecter les horaires de travail sous peine de s’exposer aux mesures disciplinaires en vigueur.

Une décision qui a été considérée par les sources d’Assabah comme une rupture avec les anciennes pratiques. La circulaire indique que cette décision entre dans le cadre du respect des horaires de travail et de la mise en place de nouvelles mesures afin de s’assurer de la présence des magistrats et des fonctionnaires en adoptant le système de pointage biométrique. Le ministère met l’accent sur la nécessité de la mise en œuvre optimale du contenu de la note et la fermeté dans l’application stricte de ses dispositions.

Le quotidien Assabah souligne que la décision du ministère intervient dans le cadre du contrôle et du suivi de la présence effective des fonctionnaires dans leurs lieux de travail en vertu du décret 2-05-916 du 20 juillet 2005 précisant les jours et les heures de travail dans les administrations et les collectivités locales. Lequel décret indique que les jours et les horaires de travail ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une pause quotidienne de 30 minutes à la mi-journée. La durée de cette pause est prolongée d’une heure pour permettre l’accomplissement de la prière de vendredi.