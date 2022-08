© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le Rassemblement national des indépendants (majorité) a célébré, mercredi 10 août 2022, la journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en les appelant à s’investir dans le développement du Maroc.

Le RNI a lancé un appel à l’adresse MRE lors d’une rencontre qu’a présidée au siège du parti de la colombe, Anis Birou, président de la commission en charge de la communauté marocaine établie à l’étranger.

«Nous considérons au sein du RNI le sujet des MRE comme étant l’un des plus importants dossiers», a affirmé Anis Birou au terme de cette réunion qui a regroupé notamment une délégation des Marocains du monde établis en Allemagne.

Le RNI, poursuit Anis Birou, est convaincu de l’importance de la contribution des compétences des Marocains de l’étranger dans le développement du pays, soulignant qu’un appel leur a été lancé pour consolider cet apport politique et économique. «L’autre objectif de la mission auprès des MRE consiste à renforcer les liens de cette communauté avec leur pays ».

«Le RNI, premier parti politique du Maroc avec 105 sièges à la Chambre des représentants, a décidé de renforcer ses structures partisanes dans le monde afin d’être plus proches des compétences marocaines du monde», a poursuivi l’ancien ministre de MRE sous le gouvernement d’Abdelillah Benkirane.

Répondant à une question sur les efforts que déploie le RNI pour amener le gouvernement à répondre aux doléances des MRE, Anis Birou a indiqué qu’il existe une «coordination» avec l’Exécutif pour fixer les moyens facilitant notamment les chantiers d’investissements de ces derniers.

Selon Anis Birou «le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, numéro un du RNI, a récemment souligné l’intérêt qu’accorde l’Exécutif aux MRE», qui se chiffrent à quelque 5,124 millions de personnes.

D’autre part, le coordinateur du RNI en Allemagne, Karim Zidane, a exprimé le vœu des MRE «de voir le Maroc accomplir un grand bond vers le développement. Nous aspirons, en tant que militants du RNI, à contribuer à la réalisation de cet objectif».

Interrogé sur le fait de savoir s’il est personnellement en faveur ou non de la représentativité des MRE au sein du Parlement marocain, Karim Zidane s’est déclaré partagé. «Il faut une représentativité au sein des institutions au Maroc comme il faut une présence dans les Parlements et les conseils régionaux des pays d’accueil», a-t-il conclu.

La célébration de la Journée nationale du migrant se fait au niveau des différentes régions et provinces du Royaume à travers l’organisation de rencontres et d’ateliers thématiques en présence des MRE et de représentants de différents secteurs et institutions concernés.