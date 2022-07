© Copyright : MAP

A la date du 19 juillet 2022, plus de 1,4 million de Marocains résidant à l'étranger sont déjà entrés au Maroc. Une fois n'est pas coutume, les arrivées par voie aérienne sont supérieures à celles opérées par voie maritime.

Au 19 juillet 2022, 1.428.280 Marocains résidant à l’étranger sont venus au Maroc. Ce sont les chiffres communiqués par la Fondation Mohammed V pour la solidarité responsable de l’opération Marhaba.

Cela représente une augmentation de 25,52% par rapport à 2019, l’année précédant l’arrivée de la pandémie du Covid-19 au Maroc. Et pour la première fois dans l’histoire de l’opération Marhaba, les arrivées des Marocains du monde par voie aérienne (714.927) sont supérieures à celles par voie maritime.

Toutefois, 191.555 véhicules ont transité par les ports de Tanger Med et Tanger ville, soit une hausse de 45,61% en comparaison avec l’année 2019 toujours.

Au 19 juillet 2022, 75.454 personnes ont été assistées et accompagnées par la Fondation à travers le déploiement d’assistantes sociales et d'équipes médicales, dont 7.735 prises en charge médicale. Parmi ces prises en charge, figurent les personnes blessées lors de l'accident du 3 juillet qui ont fait l'objet d'une assistance personnalisée depuis l'Espagne jusqu'à l'accompagnement à leur domicile.

L’opération Marhaba a démarré le 5 juin 2022 et se poursuit jusqu’au 15 septembre 2022. Cette édition est marquée par la mise en œuvre du dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc afin d’accompagner le retour des membres de la communauté marocaine de l'étranger.

La Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui contribue à l’opération avec l’ensemble des parties-prenantes nationales, a activé 23 espaces d’accueil.



Les 17 sites opérationnels au Maroc se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger-ville, Al Hoceïma et Nador, dans les entrées de Bab Sebta et Bab Melilia, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta ainsi que dans les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazaghine.

Cette année, deux nouveaux sites ont été ouverts à l’aéroport de Rabat-Salé et à M’Diq (Smir) sous forme d’une aire de repos.

A l’étranger, les 6 espaces Marhaba sont ceux situés au niveau des ports européens de Gênes, Sète, Marseille, Motril, Alméria et Algésiras.