© Copyright : DR

L’ancien président du gouvernement espagnol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a fait part ce vendredi 23 septembre 2022, de son soutien au Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) qui représente, selon lui, un symbole de cohabitation et de dialogue pour mettre fin aux souffrances des populations sahraouies.

Ouvrant la deuxième journée de la première Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, Jose Luis Rodriguez Zapatero a indiqué que le MSP œuvrait à changer les paramètres et à privilégier le dialogue, la paix et la concorde, afin de parvenir à une solution basée sur «l’autogouvernement du territoire du Sahara» pour mettre fin à un conflit qui a duré 50 ans.

«C’est un moment historique, un moment pour promouvoir la paix. Le moment est venu pour édifier un avenir collectif et commun et mettre fin à la division, à la violence et à la haine», a-t-il déclaré.

«Le dialogue est l’outil infatigable qui mène à reconnaître l’autre et à sceller la paix dans un monde de plus en plus exposé aux conflits et à la perte d’êtres humains», a estimé Zapatero, précisant que «la paix exige courage, efforts et temps».

«Nous sommes disposés à soutenir le MSP, un mouvement de paix, de cohabitation, de dialogue et de paix», a expliqué l’ancien responsable socialiste espagnol, mettant l’accent sur l’importance du «leadership» de l’ONU pour mener ce processus de dialogue.

«Eu égard à sa responsabilité politique, l’ONU doit apporter sa contribution avec modestie pour construire un Maghreb de paix et de progrès», a également souligné Zapatero, assurant que la recette magique pour réaliser le progrès demeurait toujours la paix.

Après avoir salué l’action menée par le premier secrétaire du MSP, Haj Ahmed Bericalla, Zapatero a indiqué que le Mouvement «ne veut pas lire ou relire l’histoire, mais sa mission est de comprendre l’histoire pour regarder vers l’avenir».

La conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, qui se poursuivra ce vendredi, connaît la participation de plusieurs personnalités politiques espagnoles, de chercheurs internationaux, de journalistes et de Chioukhs et notables des tribus sahraouies.

Lors de la séance inaugurale hier, jeudi 22 septembre 2022, plusieurs Chioukhs et notables de tribus sahraouies ont souligné que le plan d'autonomie présenté par le Maroc demeurait la seule et unique solution pour clore définitivement ce différend artificiel.