Jill Biden, Première dame des Etats-Unis, en visite au Maroc

La Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, sera bientôt dans le Royaume. C’est ce qu’a révélé l’Associated Press D’après l’agence de presse américaine, cette visite entre dans le cadre d’une tournée de six jours qui débutera mercredi 31 mai, et qui mènera l’épouse de Joe Biden en Jordanie, en Egypte, au Maroc et au Portugal.

Cette tournée vise à promouvoir l’autonomisation des femmes et des jeunes. «La Première dame est convaincue qu’il est essentiel de soutenir les jeunes du monde entier pour assurer notre avenir commun, l’éducation, la santé et l’autonomisation étant au cœur de cette démarche», a déclaré sa porte-parole Vanessa Valdivia, citée par l’agence de presse.

Ce sera la première visite de Jill Biden en Afrique du Nord, après sa tournée en Namibie et au Kenya en février dernier. Vanessa Valdivia indique que lors de la nouvelle tournée annoncée, la First Lady «continuera à s’appuyer sur son travail d’autonomisation des jeunes et réaffirmera notre engagement à renforcer nos partenariats et à faire avancer nos priorités communes dans la région».

Lors de son séjour dans le Royaume, Jill Biden rencontrera des femmes et des jeunes tout en mettant l’accent sur les investissements américains qui contribuent à soutenir les programmes d’éducation et les efforts visant à accroître les opportunités économiques, précise AP.

La visite de la Première Dame des Etats Unis au Maroc est la deuxième après celle de 2014 lorsque Mme Biden avait accompagné le président Joe Biden, alors vice-président de l’administration Obama, lors de sa participation à la 5ème édition du Sommet mondial de l’entrepreneuriat (GES) qui s’est tenue en novembre à Marrakech.

Le Maroc, destination privilégiée des «First Ladies»

Le Maroc a toujours été une destination privilégiée des Premières Dames des Etats Unis d’Amérique, comme c’était le cas notamment en 1963 avec la visite de Jacqueline Kennedy, épouse du président John Fitzgerald Kennedy, et 1999 avec la visite de Hillary Clinton et sa fille Chelsea. Mme Clinton est revenue après au Royaume en 2012 en tant que Secrétaire d’État sous l’administration Obama.

En 2016, le Maroc avait aussi accueilli Mme Michelle Obama, qui était accompagnée de ses deux filles, Malia et Sasha. La visite de Mme Obama s’inscrivait dans le cadre de l’initiative « Let Girls Learn » (Laissons les filles apprendre) lancée en 2015.

Cet engouement pour le Royaume, terre d’accueil et d’hospitalité, dénote de la place dont jouit le Maroc auprès des hauts responsables américains et renseignent sur la solidité du partenariat stratégique de longue date qui unit le Maroc et les Etats-Unis sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.