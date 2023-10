Israël-Gaza: le RNI appelle à se rallier autour de la position officielle du Maroc

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) suit avec une grande inquiétude l’évolution de la situation dans la bande de Gaza, résultant de la flambée de violence, qui a fait des centaines de victimes civiles, souligne le parti dans un communiqué.

Tout en appréciant la position du Royaume du Maroc, telle qu’exprimée dans la communication émise à ce sujet par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le RNI appelle à la primauté de la sagesse et de la perspicacité et à la cessation immédiate de toute forme de violence pour assurer la sécurité des civils et créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue et des négociations.

Le parti de la Colombe salue les efforts du Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, pour trouver une solution juste, globale et durable à la question palestinienne, sur la base des résolutions de légitimité internationale et du principe internationalement reconnu de la solution à deux États.

Le parti appelle également à se rallier autour de la position officielle du Royaume du Maroc, qui appelle les deux parties à éviter les violences, qui n’auront d’autre résultat que d’augmenter les tensions et de faire encore plus de victimes.