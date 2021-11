© Copyright : DR

La date du prochain Forum de coopération russo-arabe est désormais connue. Le rendez-vous a finalement été fixé en marge de la Conférence internationale de Paris pour la Libye, à l’issue d’une rencontre entre Nasser Bourita, son homologue russe Sergueï Lavrov et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Les mauvaises langues n’ont qu’à bien se tenir. La 6e session ministérielle du Forum de coopération russo-arabe aura bien lieu au Maroc, le mercredi 15 décembre prochain à Marrakech, a appris Le360 de source sûre.

La date a été fixée d’un commun accord entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, son homologue russe, Sergueï Lavrov et le secrétaire générale de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, lors d’une rencontre tripartite en marge de la Conférence internationale de Paris sur la Libye, vendredi 12 novembre dernier.

Des invitations ont d’ores et déjà été envoyées aux pays membres du Forum via le canal du secrétariat général de la Ligue arabe, indique la même source.



La nouvelle édition du Forum russo-arabe sera précédée la veille, mardi 14 décembre, d’une rencontre Maroc-Russie co-présidée par Bourita et Lavrov, au cours de laquelle des conventions bilatérales seront signées, ajoute cette source.

La confirmation de la tenue au Maroc du Forum russo-arabe sonne comme une gifle pour certains médias, tout particulièrement algériens, qui ont interprété le report de ce grand évènement (initialement prévu le 28 octobre dernier) comme le signe proéminent d'une crise entre Moscou et Rabat, étayant leurs spéculations par la suspension par le Maroc, le 5 octobre, des vols depuis et vers la Russie, en raison de la situation sanitaire.

A la mi-octobre, interrogé par Le360 sur les ressorts de cette campagne médiatique, un haut responsable à la diplomatie marocaine avait rejeté en bloc ces allégations infondées, affirmant ne pas comprendre «ni les ressorts et encore moins le timing de ces prétendues tensions entre Rabat et Moscou à la veille de l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara». Selon lui, les personnes qui affirment qu’il existe une crise muette entre les deux pays connaissent très mal la diplomatie russe qui est frontale, offensive et ne fait pas dans les messages subliminaux.

Et d’ajouter: «la Russie n’est pas l’Union Soviétique et elle a une approche globale en Afrique. Elle ne prend pas parti exclusivement pour un camp et pense d’abord à ses intérêts stratégiques dans une région. Dans la presse russe, il n’existe pas d’ailleurs une seule ligne sur une crise avec le Maroc».

Par ailleurs, la tenue prochainement à Moscou de la 8e réunion de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique et d'autres échéances bilatérales importantes ont été au centre d’une rencontre, jeudi 21 octobre dernier, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, et l'ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara.





Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, «au cours de cet entretien, les questions d’actualité liées au développement des relations russo-marocaines traditionnellement amicales ont été examinées de manière approfondie, y compris l’organisation, dans les meilleurs délais, à Moscou de la 8e réunion de la commission mixte intergouvernementale de coopération économique, scientifique et technique».

Tout en exprimant leur «profond étonnement suite aux informations infondées propagées» au sujet du report du Forum arabo-russe, les deux responsables ont tenu à déclarer que «la coopération russo-marocaine multiforme et mutuellement bénéfique se développe de manière dynamique, et mettant en avant le rôle actif joué dans ce travail commun par l’ambassadeur de Russie au Maroc, Valerian Shuvaev», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué.