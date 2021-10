© Copyright : Dr

La Fédération de Russie a annoncé le report du forum de coopération russo-arabe, qui devait se tenir le 28 octobre dans le Royaume du Maroc. Certains y ont vu la marque d’une sourde crise entre Moscou et Rabat. Le360 a interrogé une source autorisée au ministère marocain des Affaires étrangères.

La Fédération de Russie a informé par courrier, via son ambassade au Caire, le secrétariat général de la Ligue arabe du report du forum de coopération russo-arabe qui devait se tenir le 28 octobre dans le Royaume du Maroc. La correspondance de la Fédération de Russie, datée du 11 octobre, invoque un problème d’agenda du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui n'aurait pu être présent au forum aux dates préalablement convenues, en raison d’un changement dans l’agenda du président russe Vladimir Poutine.

L’ambassade de Russie au Caire ajoute dans son courrier qu’une nouvelle date sera proposée à la Ligue arabe, en vue de l’organisation du forum au mois de novembre ou de décembre.

Le report par la Russie du forum de coopération russo-arabe a alimenté de nombreuses spéculations et interrogations. Certains y ont vu un signe d’une crise qui ne dit pas son nom entre Moscou et Rabat. Ils étayent leurs spéculations par la suspension par le Maroc, le 5 octobre, des vols depuis et vers la Russie, en raison de la situation sanitaire.

Interrogé par Le360, un responsable au ministère marocain des Affaires étrangères a balayé d’un revers de main toutes les spéculations qui font état d'une crise entre Rabat et Moscou. Selon cette source autorisée, le forum a été reporté pour des raisons d’agenda et une nouvelle date pour sa tenue sera décidée le vendredi 15 octobre. Le forum de coopération russo-arabe est donc maintenu, aura lieu au Maroc.

Par ailleurs, c’est à la fin de ce mois d’octobre que pourrait être évaluée l’attitude de la Russie à l’égard du Maroc, à l’occasion du vote pour la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara. Jusqu'ici, la Russie n’a pas fait preuve d’une quelconque animosité envers Royaume. Selon nos sources, les Etats-Unis d’Amérique demeurent le porte-plume (pen holder) du texte de la résolution sur le Sahara, qui sera distribué aux membres du Conseil de sécurité, aujourd’hui ou demain, jeudi 14 octobre 2021.

Il convient, par ailleurs, de ne pas oublier que le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental et chef de la Minurso est un Russe, Alexander Ivanko. La Russie connaît donc bien la réalité du terrain, au Sahara atlantique.