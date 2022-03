Réunion d'urgence de soutien aux transporteurs, en présence de Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de l’Equipement, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, le lundi 14 mars 2022, à Rabat.

Lors de la réunion avec les transporteurs, ce lundi 14 mars 2022, le ministre délégué chargé du Budget a annoncé le lancement, dans deux semaines, d’une plateforme électronique dédiée au dépôt des dossiers de demande des subventions destinées à compenser l’effet de la hausse des prix du gasoil.

C’est enfin acté. L’annonce de la mobilisation d’une aide financière aux transporteurs a été faite lors de la réunion tenue ce lundi 14 mars à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué chargé du Budget, et Fouzi Lekjaa, et les représentants des syndicats et fédérations des transporteurs, toutes catégories confondues.

Le gouvernement, nous confie le président d’une association ayant pris part à cette rencontre, est mobilisé pour accompagner les professionnels à faire face à cette conjoncture difficile marquée par la flambée des prix des carburants et, par conséquent, préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.

Aucun montant n’a été avancé par Fouzi Lekjaa qui ne s’est d’ailleurs pas étalé sur les modalités d’octroi de la subvention. Ce dernier a tenu à rassurer les représentants des transporteurs en leur annonçant la mise en place, d’ici 15 jours, d’une plateforme électronique destinée à encadrer le soutien de l’Etat.

Les transporteurs seront invités à renseigner les informations relatives à leur activité (nombre de véhicules, trajets, kilométrages, etc.) via ce portail et pourront ensuite recevoir en toute transparence l’aide sur leurs comptes bancaires.

La solution de la plateforme électronique permettra au gouvernement de fluidifier les process et d'accélérer les délais d’instruction des demandes. Elle permettra également d’ajuster le mécanisme d’aide en fonction de l’évolution de la courbe des cours de pétrole sur le marché international.

A noter enfin que le mécanisme d’indexation-carburant a aussi été acté par le gouvernement. «Les réunions se poursuivent avec le ministère de tutelle pour définir les principes qui encadreront le projet de loi y afférent», a tenu à préciser notre source.