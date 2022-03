© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Faisant suite à l’appel du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, une réunion d’urgence se tient ce lundi 14 mars 2022 à Rabat en présence des représentants des transporteurs et des ministres concernés par le dossier lié à la flambée du prix des carburants.

La réunion de ce lundi 14 mars, qui se tient au siège du Centre d'accueil et de conférences (CAC) à Rabat, a pour but de trouver une solution qui aidera les professionnels des transports à surmonter une conjoncture difficile marquée par la flambée du prix du gasoil (plus de 11 dirhams le litre) et donc, à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Parmi les ministres présents à cette réunion, a constaté une équipe dépêchée sur place par Le360, figurent Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de l’Equipement, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget.

Le360 vous l'annonçait précédemment, le gouvernement s’apprête à octroyer une aide financière directe aux professionnels, une information qui a été confirmée hier, dimanche 13 mars, par Fouzi Lekjaa, qui a été interrogé à ce propos au cours de l’émission Décryptage, diffusée sur MFM radio.

Selon nos informations, le gouvernement n’est pas enthousiaste à l’idée de reprendre l’expérience vécue en 2015, financée par le Fonds d’accompagnement des réformes de transport (FART), où l’aide était fournie a posteriori, en se basant sur le volume de consommation déclarée par les transporteurs.

Il s’agirait cette fois d’apporter immédiatement une aide directe forfaitaire dont le montant varierait selon le type de transport (autocars, poids lourd, taxis, etc.) en tenant compte d’un certain nombre de paramètres.