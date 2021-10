Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances du gouvernement Akhannouch.

Le PLF 2022 ne sera présenté au Parlement que la semaine prochaine, apprend Le360 de sources gouvernementales.

Encore quelques jours de répit pour le nouveau gouvernement. De sources gouvernementales, Le360 apprend que le PLF 2022 ne sera présenté devant le Parlement que la semaine prochaine.

Le PLF 2022 doit être présenté par la ministre de l’Economie et des finances lors d’une séance plénière regroupant les deux chambres du Parlement. Le reste du travail sera poursuivi au sein des commissions permanentes des deux chambres qui auront la charge d’examiner, amender et adopter le budget général (en commission des finances) et les budgets sectoriels.

Selon des sources parlementaires, ce délai dont dispose le gouvernement permettra, dans le même laps de temps, de désigner les membres de la Commission des finances à la Chambre des représentants ainsi que son bureau.