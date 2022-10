© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à un accord militaire conclu avec Israël, le Maroc s’apprête à fabriquer des drones militaires. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Selon le quotidien The Wall Street Journal, Israël a conclu des accords militaires dépassant les trois milliards de dollars (plus de 33 milliards de dirhams) avec trois pays arabes, dont le Maroc pour y construire deux usines dédiées aux avions sans pilote. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans sa livraison du 11 octobre, explique que l’accord conclu entre des entreprises israéliennes de défense et le Royaume permettra a ce dernier de fabriquer des drones pour collecter des renseignements à moindre coût.

Toujours selon le média américain, ces drones fabriqués au Maroc seront dotés de deux fonctionnalités: la première concerne l’attaque, tandis que la seconde est relative à la surveillance pour pouvoir collecter des renseignements à distance.

L’accord militaire conclu entre le Maroc et Israël ne concerne pas uniquement ces deux usines pour fabrication de drones. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, le Royaume a accepté d’acheter dix drones israéliens. Des sources israéliennes, citées par le journal américain, confient que l’accord prévoit, en outre, le transfert de la technologie israélienne de guerre dans un deuxième temps.

Sur un autre registre, le site Tactical Report, site spécialisé dans les affaires militaires, a précisé que l’armée marocaine ambitionne de renforcer son arsenal aérien avec un escadron d'hélicoptères pour le transport et la reconnaissance. Il précise à ce sujet que les Forces armées royales ont émis un appel d’offres international. Plusieurs sociétés ont manifesté leurs intérêts et préparé leurs offres.