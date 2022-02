Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, reçoit, le 11 novembre 2021 à Rabat, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Aliou Omarou (à droite), et le secrétaire général de l'Union, Souleymane Satigui Sidibé.

© Copyright : Ferchi / MAP

Transféré au Maroc en considération des efforts menés par le Royaume en faveur de la jeunesse africaine, le siège central de l’Union panafricaine de la jeunesse sera inauguré ce lundi 21 février 2022 à Rabat, en présence de plusieurs ministres de différents pays d'Afrique, a appris Le360 de source autorisée.

Il s’agit, selon des observateurs, d’une autre victoire et d’une autre preuve réelle du partenariat et des liens forts qui unissent le Maroc aux pays africains, loin des surenchères et des discours propagandistes des parties hostiles au Maroc.

La cérémonie d’inauguration du siège sera présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, en présence du président de l’Union, le Nigérien Aliou Oumarou, et de plusieurs ministres de la Jeunesse de différents pays du continent.

L’accord lié au siège de l’Union panafricaine de la jeunesse avec le Maroc avait été conclu en novembre 2021 à Rabat par Mehdi Bensaïd et Aliou Oumarou.

A l’issue de la signature, Oumarou avait affirmé que «la jeunesse panafricaine est très honorée de l’engagement manifeste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a toujours soutenu la jeunesse africaine, qui se retrouvera avec une très grande fierté au sein de sa deuxième famille, ici au Maroc».

De son côté, Mehdi Bensaïd s'est félicité de l’importance de cet accord, soulignant que le souverain «a toujours mis en avant l’importance de la promotion des jeunes et de la jeunesse panafricaine».

La ville de Rabat est consacrée en cette année 2022 capitale africaine de la jeunesse. Pas plus tard que vendredi dernier, le souverain s’était adressé, dans un message, aux pays européens et africains réunis à Bruxelles dans le cadre du sixième sommet UE-UA, pour souligner que la jeunesse constituait une des priorités parmi les actions à venir. «Garantir l’éducation, accélérer la formation et l’employabilité de notre jeunesse, promouvoir la culture, ordonner la migration et la mobilité constituent l’enjeu du partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne», a déclaré à cet égard le Roi dans son message.