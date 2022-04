Le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, mardi 29 mars 2022, lors de leur conférence de presse à Rabat.

© Copyright : AFP

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est de nouveau attendu au Maroc. Cette fois, ce sera à Marrakech, le 11 mai 2022, dans le contexte de la réunion de la Coalition mondiale contre Daech.

La visite était d’ores et déjà au programme, mais on en sait désormais la date. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken sera de retour au Maroc le 11 mai prochain, à Marrakech, où il devra prendre part à la réunion de la Coalition mondiale contre Daech, a appris Le360 de sources concordantes, ce mardi 19 avril 2022.

«Outre le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, cette conférence mondiale verra la participation des chefs de la diplomatie et les représentants de quelque 80 pays et organisations», indiquent ces mêmes sources.

L’ordre du jour de cette rencontre internationale est toujours en cours de finalisation.

La coalition mondiale de lutte contre Daech avait été fondée en 2014 dans le but de neutraliser ce groupe terroriste. Le groupement réunit actuellement plus de 80 pays et organisations internationales.

La stratégie de cette coalition consiste à organiser des opérations militaires, de lutter contre le financement du terrorisme et des combattants terroristes étrangers, de mener des actions de contre-propagande, ainsi que d’aider à la stabilisation et à la reconstruction des zones libérées de l’emprise de Daech.

La préparation de la conférence de Marrakech a été au centre de la rencontre qu’a eue le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita avec le secrétaire d’Etat Antony Blinken lors de la visite qu’il avait effectuée à Rabat, du 28 au 30 mars derniers.