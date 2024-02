Hooliganisme et aide directe au logement au menu de la réunion du Conseil de gouvernement

À propos des violences dans les stades, phénomène que l’exécutif entend éradiquer dans la perspective de l’organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030, Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, a indiqué lors de son point de presse hebdomadaire que «le décret adopté vient en complément des dispositions du Code pénal, accordant au gouvernement la possibilité de rédiger un texte organisationnel relatif aux commissions mises en place au niveau des régions».

Ces commissions préfectorales seront chargées de décider des mesures liées à la lutte contre les violences dans et autour des stades, et auront pour mission de «veiller à la sécurité des compétitions sportives à l’intérieur ou à l’extérieur des stades, avant ou après les rencontres sportives». «Les commissions auront pour rôle de mettre en exécution les mesures d’interdiction prononcées par les tribunaux, de se saisir des données relatives aux identités des individus soupçonnés de violence, de suivre le système de la billetterie et de chapeauter et d’appliquer le processus sécuritaire autour des évènements sportifs», a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Lire aussi : Forte demande pour l’aide directe au logement: un succès à nuancer

L’aide directe au logement a été l’autre sujet abordé lors de la réunion du Conseil de gouvernement. Mustapha Baïtas a ainsi livré les derniers chiffres concernant ce dispositif, indiquant qu’à la date du 31 janvier 2024, 41.662 demandes ont été déposées, dont 76% concernaient l’acquisition d’habitations aux prix inférieurs à 300.000 dirhams, le reste étant relatif aux logements aux prix compris entre 300.000 et 700.000 dirhams.

Une proportion de 81% des demandes provient de citoyens résidant au Maroc, tandis que les 19% restant sont issus de Marocains installés à l’étranger. Enfin, 37% des demandes ont été déposées par des femmes, et l’âge moyen des demandeurs est de 40 ans.