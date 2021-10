© Copyright : DR

Une réunion s'est tenue ce jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, avec la participation des chefs du PAM et de l’Istiqlal, Abdellatif Ouahbi et Nizar Baraka, autour de la finalisation de la formation de l'Exécutif dont l'annonce est prévue aujourd’hui à Fès, a appris Le360 de sources concordantes.

"La réunion a eu lieu ce jeudi matin à Rabat entre les trois leaders, avant que ces derniers ne partent pour Fès", où l'annonce du gouvernement est prévue au Palais royal, a indiqué sous le couvert de l'anonymat une source proche des trois chefs du RNI, du PAM et de l'Istiqlal, dans une déclaration pour Le360.

Lors de cette réunion, les trois leaders ont passé en revue la composition des membres de l'Exécutif ainsi que l'ouverture, vendredi à Rabat, de la session d'octobre de la Chambre des représentants qui débute officiellement, selon les termes de la constitution, au deuxième vendredi d'octobre, par un discours du roi Mohammed VI.

De mêmes sources, on avance que les chefs du PAM et de l’Istiqlal ont été désignés pour devenir ministre, le premier, Abdellatif Ouahbi, en tant que ministre de la Justice et le second, Nizar Baraka, à la tête du département de l'Equipment.

Sur la base de ces deux éléments, les mêmes sources confirment que la présidence de la première Chambre du Parlement reviendrait à une autre personnalité élue du RNI, alors que le perchoir de la Chambre des conseillers irait à un élu de l'Istiqlal. Les futurs chefs de ces deux Chambres seront connus à partir de lundi prochain, au terme de deux assemblées électives distinctes.

Toujours selon ces sources concordantes, on prévoit le maintien, à leur poste, de deux ministres dits de souveraineté, à savoir celui de l'Intérieur Abdelouafi Laftit, et celui des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Quant au ministère de la Santé, le RNI a proposé que Moulay Hafid Elalamy, ministre sortant du Commerce et de l'industrie, qui changerait de portefeuille pour prendre la tête de ce grand département social. De son côté, le ministre sortant de l'Education nationale, Saaid Amzazi est en ballotage, avec des pronostics défavorables pour son maintien.