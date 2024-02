Gouvernement: Akhannouch met en garde contre l’affaiblissement de la majorité

Intervenant lors d’un meeting organisé, vendredi, à Laâyoune dans le cadre du Forum régional des élus de la région, le président du RNI a souligné que la majorité à la tête de laquelle son parti dirige le gouvernement, continue de travailler dans l’abnégation pour la poursuite de la mise en œuvre des différents projets de développement.

D’après le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du lundi 5 février, Aziz Akhannouch a indiqué que «la coalition gouvernementale est harmonieuse et œuvre avec dévouement en faveur de la mise en œuvre des projets de développement». Il a d’ailleurs appelé les élus de son parti à la renforcer dans les régions, la protéger et à faire preuve de patience face aux problèmes qu’elle pourrait rencontrer. De même, le président du RNI a souligné la nécessité de mettre en avant, à chaque fois que l’occasion se présente, les réalisations du gouvernement, en ouvrant des canaux de communication en faveur des citoyens. Et ce, afin de les orienter pour bénéficier des programmes sociaux que l’exécutif a lancé, en plus d’interagir avec leurs aspirations et de leurs attentes, et d’établir des priorités dans la gestion des affaires locales, pour relever les défis et faire réussir l’offre politique.

Le Chef du gouvernement a, en outre, rappelé au cours de cette rencontre que le Maroc fait face à nombreuses problématiques locales et géopolitiques que l’exécutif s’est appliqué à gérer au mieux. Le Pays fait aussi face à une conjoncture très difficile à cause du déficit pluviométrique, des années de sécheresse successives et de l’inflation.

Le président du RNI a expliqué, en ce sens, que son équipe fait face à ces problèmes «avec sagesse, dans la mesure où tous les projets ont été mis en œuvre sans compromettre le budget. Une situation difficile à gérer certes, mais elle n’a pas empêché le gouvernement de continuer à mettre en œuvre son agenda, plus particulièrement dans son volet social».

Sur ce volet justement, Aziz Akhannouch a d’ailleurs passé en revue les programmes mis en œuvre par son équipe, notamment ceux liés au renforcement des piliers de l’État social. L’exécutif a ainsi veillé à la mise en œuvre fin 2022 du régime AMO Tadamone et la réalisation dès fin 2023 du programme de l’appui social direct. Ce qui constitue, selon le Chef du gouvernement, «un changement qualitatif dans la relation de l’État avec le citoyen». Concrètement, le régime AMO Tadamone a bénéficié jusqu’à présent à environ 11,2 millions de citoyens.

De même, l’exécutif a veillé à la mise en œuvre du chantier relatif à l’aide sociale directe, tel que voulu par le Souverain, précisant qu’environ 2,5 millions de ménages éligibles bénéficient d’une aide directe forfaitaire de 500 dirhams par mois. Le montant de l’aide sociale directe pour chaque famille ciblée peut dépasser 1.200 dirhams par mois, tenant en compte sa composition et ses besoins, selon les indicateurs liés à la situation sociale des bénéficiaires.