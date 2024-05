Gérard Larcher, président du Sénat français, attendu au Maroc à la mi-juillet

Le président du Sénat français a informé, ce mercredi, la délégation parlementaire marocaine du groupe d’amitié Maroc-France, actuellement en visite à Paris, qu’il a favorablement répondu à l’invitation qui lui a été adressée.

Conduite par Mohamed Zidouh, conseiller parlementaire et président du groupe d’amitié Maroc-France, la délégation a été reçue ce mercredi par Gérard Larcher après avoir rencontré certains ministres français. «Le président du Sénat français est attendu en juillet prochain à Rabat en vue d’aborder des sujets d’intérêt commun et de consolider le partenariat entre la France et le Maroc», a fait savoir cette source, soulignant l’importance de la relation «stratégique» qui unit les deux pays.

Lors de sa rencontre avec la délégation parlementaire marocaine, Gérard Larcher a mis en relief le rôle que joue le groupe d’amitié Maroc-France pour préserver le «partenariat historique existant entre les deux pays», selon la même source. La visite du président du sénat français s’inscrit dans la continuité du réchauffement des relations franco-marocaines.